Глава МЗС України сподівається, що Байден обговорить з Путіним війну в Україні

Зараз не тільки Україна, а й увесь світ заінтригований майбутньою зустріччю Байден-Путін. Багато в чому майбутнє нашої країни буде залежати від цієї зустрічі. У своєму інтерв'ю виданню The Washington Post глава МЗС України Дмитро Кулеба озвучив сподівання уряду України на те, що президент США Джо Байден на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним дасть йому зрозуміти, що війна з Україною на Донбасі зазнала невдачі.
Він в черговий раз вказав на неприпустимість досягнення лідерами угод по Україні без України.
При цьому сам Кулеба не очікує, що це станеться в Женеві. Він сподівається на те, що Байден дасть зрозуміти Путіну, що "його агресія проти України має свою ціну, і Україна не самотня у своїй боротьбі".
Раніше радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що президент США обговорить з лідерами НАТО майбутні переговори з російським колегою і вирушить на зустріч "при повній підтримці всіх союзників".
Нагадаємо, зустріч Байдена і Путіна відбудеться 16 червня в Женеві.
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