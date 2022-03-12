Глава МЗС України сподівається, що Байден обговорить з Путіним війну в Україні

12:59 14 червня Київ, Україна

Зараз не тільки Україна, а й увесь світ заінтригований майбутньою зустріччю Байден-Путін. Багато в чому майбутнє нашої країни буде залежати від цієї зустрічі. У своєму інтерв'ю виданню The Washington Post глава МЗС України Дмитро Кулеба озвучив сподівання уряду України на те, що президент США Джо Байден на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним дасть йому зрозуміти, що війна з Україною на Донбасі зазнала невдачі.

"Ми сподіваємося, що президент Байден буде використовувати всі доступні засоби, всю свою силу і політичну вагу як лідера вільного світу, щоб дати зрозуміти Володимиру Путіну, що його війна з Україною зазнала невдачі і йому час спокійно залишити Україну", - сказав Кулеба.

Він в черговий раз вказав на неприпустимість досягнення лідерами угод по Україні без України.

"Це наш абсолютно непорушний принцип", - підкреслив Кулеба.

При цьому сам Кулеба не очікує, що це станеться в Женеві. Він сподівається на те, що Байден дасть зрозуміти Путіну, що "його агресія проти України має свою ціну, і Україна не самотня у своїй боротьбі".

Раніше радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що президент США обговорить з лідерами НАТО майбутні переговори з російським колегою і вирушить на зустріч "при повній підтримці всіх союзників".

Нагадаємо, зустріч Байдена і Путіна відбудеться 16 червня в Женеві.