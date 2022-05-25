Глава МЗС Кулеба назвав Україну «дивною державою»

Ніхто не стане заперечувати той факт, що у кожної країни, кожного уряду є своя особлива риса. У своєму недавньому інтерв'ю міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, чому він назвав Україну "дивною державою".

"Україна - дивна держава. Вона ні до чого ніколи не готова, але, так чи інакше, завжди здатна впоратися з тим чи іншим викликом", - про це він сказав, відповідаючи на питання про те, наскільки влада готова до повернення Криму.

Кулеба зазначив, що в кожному органі державної влади вже повинен існувати план не тільки того, що "ми робимо для сприяння деокупації Криму, а й того, що ми будемо робити, коли деокупація почнеться".

Такі плани, вважає міністр, повинні бути у представників силових структур, економістів, екологів, педагогів, державних управлінців та інших.

За словами Кулеби, за останній рік влада набагато краще підготувалася до "повернення Криму", ніж за сім минулих років.

Раніше МЗС озвучив склад учасників Кримської платформи. В інавгураційному саміті візьмуть участь представники 44 країн, в тому числі дев'ять президентів.