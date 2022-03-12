Глава МЗС ФРН впевнений, що Північний потік буде добудований

Завдяки санкціям будівництво Північного потоку було зупинено в грудні минулого року. Питання продовження цього будівництва стоїть, як і раніше, гостро. Але, між тим, глава МЗС Німеччини Хайко Маас в своєму інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland, яке було опубліковане сьогодні, 17 жовтня, висловив упевненість в тому, що Північний потік-2 буде добудований.
Говорячи про критику проєкту американцями, Маас зазначив: "Про нашу енергетичну політику та енергопостачання ми приймаємо рішення тут - в Європі".
Маас також заявив, що Німеччина не має наміру відмовлятися від діалогу з Росією після інциденту з Олексієм Навальним, Москва необхідна для врегулювання регіональних конфліктів.
Він вказав на те, що, крім інциденту з Навальним, є й інші проблеми, які ускладнюють співпрацю між Німеччиною і Росією. "На жаль, в Німеччині у нас є і інші конфліктні теми у відносинах з Москвою, наприклад, вбивство в Тіргартені і хакерська атака на Бундестаг", - нагадав Маас.
Нагадаємо, на початку жовтня Данія дозволила добудувати Північний потік-2. Але дозвіл дійсний при дотриманні низки умов, що стосуються безпеки.
Будівництво газопроводу зупинилося в грудні минулого року після введення американських санкцій.
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