Глава МЗС ФРН впевнений, що Північний потік буде добудований

13:33 17 жовтня Київ, Україна

Завдяки санкціям будівництво Північного потоку було зупинено в грудні минулого року. Питання продовження цього будівництва стоїть, як і раніше, гостро. Але, між тим, глава МЗС Німеччини Хайко Маас в своєму інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland, яке було опубліковане сьогодні, 17 жовтня, висловив упевненість в тому, що Північний потік-2 буде добудований.

"Я виходжу з того, що Північний потік-2 буде добудований до кінця. Питання, коли", - сказав він.

Говорячи про критику проєкту американцями, Маас зазначив: "Про нашу енергетичну політику та енергопостачання ми приймаємо рішення тут - в Європі".

"Адже ми не ставимо під критику те, що Сполучені Штати в минулому році більш ніж в два рази збільшили імпорт нафти з Росії, і зараз є другим за обсягами імпортером російської важкої нафти", - зауважив міністр. "США користуються своїм правом проводити самостійну енергетичну політику. Ми чинимо так само", - додав Маас.

Маас також заявив, що Німеччина не має наміру відмовлятися від діалогу з Росією після інциденту з Олексієм Навальним, Москва необхідна для врегулювання регіональних конфліктів.

"Що стосується України і Лівії, в цілому є також позитивний розвиток. Перемир'я на сході України дотримується досі, найдовше з початку конфлікту", - сказав Маас.

Він вказав на те, що, крім інциденту з Навальним, є й інші проблеми, які ускладнюють співпрацю між Німеччиною і Росією. "На жаль, в Німеччині у нас є і інші конфліктні теми у відносинах з Москвою, наприклад, вбивство в Тіргартені і хакерська атака на Бундестаг", - нагадав Маас.

Нагадаємо, на початку жовтня Данія дозволила добудувати Північний потік-2. Але дозвіл дійсний при дотриманні низки умов, що стосуються безпеки.

Будівництво газопроводу зупинилося в грудні минулого року після введення американських санкцій.