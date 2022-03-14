Глава МЗС Дмитро Кулеба пояснив, в чому труднощі України на шляху в НАТО

Вчора, 14 червня, пройшов саміт країн-членів НАТО, на якому в черговий раз було підтверджено готовність Альянсу видати Україні План дій щодо членства (ПДЧ), але не обумовлені конкретні терміни. Як заявив у вечірньому ефірі ток-шоу Свобода слова глава вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба, лідери Північноатлантичного альянсу не надають Україні ПДЧ, оскільки низка країн не бажають давати Росії "такий сигнал".
При цьому він підкреслив, що Україна зробила досить, в тому числі щодо реформ, щоб отримати ПДЧ.
Нагадаємо, напередодні саміт НАТО підтвердив обіцянку ПДЧ Україні, а також привітав значні реформи, які були проведені Києвом. У відповідь український лідер Володимир Зеленський висловив подяку членам Альянсу і в той самий час дорікнув їм за відсутність конкретних термінів для наступних кроків для досягнення мети.
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