Глава МЗС Дмитро Кулеба пояснив, в чому труднощі України на шляху в НАТО

06:51 15 червня Київ, Україна

Вчора, 14 червня, пройшов саміт країн-членів НАТО, на якому в черговий раз було підтверджено готовність Альянсу видати Україні План дій щодо членства (ПДЧ), але не обумовлені конкретні терміни. Як заявив у вечірньому ефірі ток-шоу Свобода слова глава вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба, лідери Північноатлантичного альянсу не надають Україні ПДЧ, оскільки низка країн не бажають давати Росії "такий сигнал".

"Головна перешкода до надання Україні ПДЧ саме зараз - це небажання відправляти такий сигнал РФ, і стратегія полягає в тому, щоб працювати з тими скептиками-країнами, які ще мають якісь стурбованості, але паралельно продовжувати шлях трансформації України в інтересах українського народу", - зазначив міністр.

При цьому він підкреслив, що Україна зробила досить, в тому числі щодо реформ, щоб отримати ПДЧ.

"Ми повинні відверто говорити з українським народом про те, що шлях між отриманням ПДЧ і членством - це теж шлях реформ. І для того, щоб отримати ПДЧ, ми вже зробили достатню кількість реформ, і заперечувати це було б цинічним лицемірством. Роки може тривати процес між отриманням ПДЧ і набуттям членства, і там ще можна зробити багато реформ", - додав Кулеба.

Нагадаємо, напередодні саміт НАТО підтвердив обіцянку ПДЧ Україні, а також привітав значні реформи, які були проведені Києвом. У відповідь український лідер Володимир Зеленський висловив подяку членам Альянсу і в той самий час дорікнув їм за відсутність конкретних термінів для наступних кроків для досягнення мети.