Загибель українських військових: Київ скликає екстрене засідання ТКГ

14:31 30 жовтня Київ, Україна

Бойовики п'ять разів порушили режим тиші на Донбасі, загинули двоє українських військових, в зв'язку з цим Київ скликає термінове засідання Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомив спікер ТКГ Олексій Арестович в п'ятницю, 30 жовтня, передає пресслужба української делегації в ТКГ.

"Українська делегація ініціює екстрене засідання підгрупи з безпеки в ТКГ", - йдеться в повідомленні.

За минулу добу на Донбасі п'ять разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого двоє військових загинули, ще двоє отримали поранення. Бойовики вели обстріл, використовуючи АГС (автоматичний гранатомет на станку, - ред.) і підствольні гранатомети.



Днем раніше неподалік Водяного також відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано в передмісті Авдіївки, де ввечері бойовики застосовували міномети калібру 82 міліметри і гранатомети різних систем.