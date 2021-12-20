Німеччина: українські мігранти заразилися коронавірусів

15:14 27 липень Київ, Україна

Українські трудові мігранти, які працювали на одній з німецьких ферм разом з сезонними працівниками з інших країн, заразилися коронавирусной інфекцією під час спалаху на території федеральної землі Баварія.

Про це заявив на брифінгу в неділю глава округу Дингольфинг-Ландау Вернер Бумедер.

"Серед інфікованих - сезонні робітники з Угорщини, Румунії, Болгарії та України", - повідомив Бумедер.

Весь персонал підприємства відправили на карантин. На цій фермі інфіковані щонайменше 174 сезонних робітників. Майже 500 працівникам, навіть тим, у кого був негативний тест на вірус, заборонено залишати приміщення. Їх забезпечують всім необхідним.

Однак з українців за допомогою в консульство в Мюнхені ніхто так і не звернувся.

Нагадаємо, в Естонії у українських заробітчан виявили коронавірус.