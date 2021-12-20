Геращенко пообіцяв "провокаторам на Банковій гідну, жорстку, законну відповідь"

09:42 23 березень Київ, Україна

Протести на захист Стерненка, які проходили під ОП, завдали збиток платникам податків України майже на два мільйони гривень. У зв'язку з цим МВС готує низку підозр.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко

"У нас задокументована кожна секунда кожної дії. Уже пред'явлено підозру громадянину, який розбивав скло в Офісі Президента. Готується низка підозр, обґрунтованих, кожна з них буде підкріплена відеозаписом із зазначенням - хто, в який момент, що зробив", - сказав Геращенко.

Він зазначив, що "кожен, хто завдав збитків державному майну, а це наше майно, тому що з наших податків будувалися будівлі, з податків буде фінансуватися чистка цих будівель, тому кожен отримає за діяння свої". Геращенко також пообіцяв "провокаторам гідну, жорстку, законну відповідь".



Нагадаємо, 20 березня біля Офісу Президента пройшла масштабна акція на підтримку активіста Сергія Стерненка. Її учасники розмалювали адмінбудинок і обстріляли його з піротехніки.



Як повідомили на Банковій, протестувальники завдали будівлі ОП збиток на суму не менше двох мільйонів гривень. Зараз ДУС підбирає компанії для ремонту Офісу Президента.