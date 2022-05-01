Геращенко пояснив, чому не вистачає грошей на зарплати медикам

14:42 05 грудня Київ, Україна

Фраза про чергове збільшення зарплат медикам і педагогам лунає так часто, що можна тільки позаздрити їхнім величезним доходам. На ділі ж виявляється, що виплати за цими указами або мізерні, або неспроможні. Про причини такого явища в ефірі програми "Свобода слова" Савіка Шустера заявив радник глави МВС Антон Геращенко. За його словами, масштабне ухилення підприємців від сплати податків є причиною низького рівня заробітних плат медичних працівників і вчителів.

"В Україні триває схематоз зі сплатою податків. У нашій країні низка схем крутиться навколо продажу контрабандних товарів, великих торгових мереж, які роблять тисячі своїх співробітників ФОПами, щоб один співробітник продавав банани, інший - рибу, третій - м'ясо. В результаті відбувається колосальне ухилення від сплати податків, в результаті чого ми не можемо платити нормальні зарплати лікарям і вчителям", - зазначив чиновник.

У той самий час, додав Геращенко, в країні є і чесні підприємці - самозайняті особи або ті, хто дійсно торгує на ринках.

Раніше Національна служба здоров'я інформувала, що лікарі в Україні отримують 9 тисяч гривень на місяць, головні лікарі - в середньому 23,5 тисячі, середній медперсонал - 7,5 тисячі, а молодший - 6,1 тисячі гривень.