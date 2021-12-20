Генштаб відповів РФ на заяви про ескалацію

17:18 09 квітень Київ, Україна





Про це йдеться в заяві глави Головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що агресивні дії РФ в інформаційному просторі - це спроба дискредитувати Україну і посіяти паніку серед мирних жителів.Про це йдеться в заяві глави Генштабу Руслана Хомчака в п'ятницю, 9 квітня.

"Заяви Росії нібито про "підготовку України до наступу на Донбас" не відповідають дійсності і мають характер цілеспрямованої кампанії з дезінформації. Ця кампанія має на меті дискредитувати Україну на міжнародній арені, посіяти паніку серед населення тимчасово окупованих територій, змінити інформаційний порядок денний для просування геостратегічних інтересів Кремля", - говориться в заяві.

Хомчак нагадав, що Україна вибрала політико-дипломатичний сценарій врегулювання на Донбасі.

"Звільнення тимчасово окупованих територій силовим шляхом неминуче призведе до загибелі великої кількості мирних жителів і втрат серед військовослужбовців, що є неприйнятним для України", - зазначив глава Генштабу.

Разом з тим він запевнив, що військові готові до адекватної відповіді як в разі ескалації на Донбасі, так і в разі ускладнення військово-політичної та військово-стратегічної обстановки навколо України.

"Використовуючи залякування і шантаж застосування військової сили, РФ штучно загострює ситуацію для досягнення власних геостратегічних цілей. Нарощування міжвидових угруповань військ (сил) уздовж державного кордону та на тимчасово окупованих територіях України використовується Кремлем як додатковий інструмент тиску", - йдеться в заяві.

Хомчак зазначає, що в ситуації, що склалася, Україну підтримує весь світ.

"Збройні сили України активно сприяють реалізації євроатлантичного курсу держави. Ми активізували військовий діалог з НАТО на стратегічному рівні і поглибили співробітництво в Чорноморському регіоні. Збройні сили України беруть участь в колективних заходах підготовки військ (сил), в тому числі в навчаннях НАТО з тематики статті 5 Північноатлантичного договору", - відзначають в Генштабі.

Хомчак наголосив, що співпраця України і НАТО має виключно мирний характер, спрямований на зміцнення обороноздатності країни і сприяє досягненню військових критеріїв набуття повноправного членства в Альянсі.