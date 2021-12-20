Генпрокурори Росії і України запрошені до Білорусі

15:03 06 серпень Київ, Україна

Для з'ясування всіх нюансів щодо ситуації із затриманими бойовиками "Вагнера" під Мінськом, президент РБ запросив генпрокурорів України і РФ.

Заява про необхідність даної зустрічі глава держави зробив сьогодні на нараді щодо забезпечення безпеки виборчої кампанії.



Лукашенко підкреслив, що якщо генпрокурори Росії і України не приїдуть до Мінська, Білорусь сама вирішить питання із затриманими росіянами.



У той же час МЗС України заявив, що поки не отримував згоди Білорусі на видачу затриманих росіян.

"Розмова вчора між двома президентами була дуже конструктивною, з обох сторін дані відповідні розпорядження правоохоронним органам, але про те, що Білорусь вже офіційно погодилася передати цих людей Україні, ми офіційної комунікації не отримували", - сказав глава МЗС Дмитро Кулеба.

Днем раніше, 5 серпня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Білорусі Олександром Лукашенком, під час якого глави держав обговорили екстрадицію затриманих в Мінську бойовиків ПВК "Вагнер".