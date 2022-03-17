Генпрокурорка Ірина Венедиктова звернулася до громадян

12:01 22 жовтня Київ, Україна

На сьогодні за фактами порушень виборчого процесу відкрито 475 кримінальних справ. Ірина Венедиктова закликала свідків і жертв правопорушень негайно звертатися до правоохоронних органів.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора

"Порядок починається з дотримання закону. Цієї неділі в країні місцеві вибори - тисячі кандидатів борються за мандати. На жаль, не тільки змістовними програмами, добрими справами, яскравими гаслами або харизмою, а й брудними технологіями і схемами. Не обійшлося і без традиційних "сіток" і "гречкосійства" у всіх його проявах", - зазначила Венедиктова.

За її словами, протягом передвиборчої кампанії, станом на 21 жовтня, відкрито 475 кримінальних проваджень, з яких 234 - щодо безпосереднього порушення виборчого законодавства і 101 по підкупу виборців.