Генпрокурорка Ірина Венедиктова звернулася до громадян
12:01 22 жовтня Київ, Україна
На сьогодні за фактами порушень виборчого процесу відкрито 475 кримінальних справ. Ірина Венедиктова закликала свідків і жертв правопорушень негайно звертатися до правоохоронних органів.
"Порядок починається з дотримання закону. Цієї неділі в країні місцеві вибори - тисячі кандидатів борються за мандати. На жаль, не тільки змістовними програмами, добрими справами, яскравими гаслами або харизмою, а й брудними технологіями і схемами. Не обійшлося і без традиційних "сіток" і "гречкосійства" у всіх його проявах", - зазначила Венедиктова.
За її словами, протягом передвиборчої кампанії, станом на 21 жовтня, відкрито 475 кримінальних проваджень, з яких 234 - щодо безпосереднього порушення виборчого законодавства і 101 по підкупу виборців.
"Порушення виборчого законодавства можуть істотно впливати на результат волевиявлення. Саме тому я закликаю громадян, які стали свідками або жертвами таких правопорушень, повідомляти про них до правоохоронних органів", - додала генпрокурорка.
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