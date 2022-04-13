Генпрокуратура пред'явила нову підозру Тупицькому

14:26 16 липня Київ, Україна





Відстороненому судді КСУ Олександру Тупицькому пред'явили підозру в несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованої системи Держказначейської служби.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

"Встановлено, що колишній глава Конституційного Суду України за попередньою змовою з головним бухгалтером цього суду здійснили несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи дистанційного обслуговування клієнтів Державної казначейської служби України при підписанні електронних бухгалтерських документів, в результаті чого була спотворена інформація про справжнього їхнього підписанта", - сказано в повідомленні.

За даними слідства, ексглава КСУ, після відсторонення від посади через повідомлення про підозру в грудні 2020 року, передав захищений електронний носій з власним ключем кваліфікованого електронного підпису і пароль до нього головному бухгалтеру та надав незаконну вказівку про подальше використання цього ключа від його імені і замість нього для підписання платіжних та інших документів в автоматизованій системі.