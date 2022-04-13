Генпрокуратура пред'явила нову підозру Тупицькому
14:26 16 липня Київ, Україна
Відстороненому судді КСУ
Олександру Тупицькому пред'явили підозру в несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованої системи Держказначейської служби.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
"Встановлено, що колишній глава Конституційного Суду України за попередньою змовою з головним бухгалтером цього суду здійснили несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи дистанційного обслуговування клієнтів Державної казначейської служби України при підписанні електронних бухгалтерських документів, в результаті чого була спотворена інформація про справжнього їхнього підписанта", - сказано в повідомленні.
За даними слідства, ексглава КСУ, після відсторонення від посади через повідомлення про підозру в грудні 2020 року, передав захищений електронний носій з власним ключем кваліфікованого електронного підпису і пароль до нього головному бухгалтеру та надав незаконну вказівку про подальше використання цього ключа від його імені і замість нього для підписання платіжних та інших документів в автоматизованій системі.
"Такі несанкціоновані втручання відбувалися навіть під час перебування підозрюваного за кордоном. Зокрема, було підписано понад 200 електронних платіжних доручень, електронних документів з бюджетних зобов'язань, щодо розподілу показників зведених кошторисів, розподілів відкритих асигнувань і кошторисних призначень тощо", - йдеться в повідомленні.
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