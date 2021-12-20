Генпрокуратура оголосила підозру заступнику голови Чорноморського флоту Росії

12:28 26 березень Київ, Україна

Генеральна прокуратура України повідомила про підозру контрадміралу, заступнику командувача Чорноморським флотом військово-морського флоту Збройних сил РФ в пособництві щодо посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, підбурюванні до скоєння державної зради і пособництві у веденні агресивної війни.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20-25 березня 2014 року під час активної фази окупації Криму підозрюваний відкрито підбурював військовослужбовців і керівний склад штабу Командування ВМС ЗС України до вчинення державної зради.

"При цьому він обіцяв миттєве підвищення зарплат і кар'єрне зростання, а також погрожував застосуванням військовослужбовцями ЗС РФ фізичного насильства і зброї. Крім того, заступник командувача флоту проводив "допити" захоплених українських офіцерів, які утримувалися на гауптвахті ЧФ РФ, підбурюючи їх до державної зради", - сказано в повідомленні.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління СБУ.