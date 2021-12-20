Генпрокуратура оголосила підозру заступнику голови Чорноморського флоту Росії

Генеральна прокуратура України повідомила про підозру контрадміралу, заступнику командувача Чорноморським флотом військово-морського флоту Збройних сил РФ в пособництві щодо посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, підбурюванні до скоєння державної зради і пособництві у веденні агресивної війни.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
В ході досудового розслідування встановлено, що 20-25 березня 2014 року під час активної фази окупації Криму підозрюваний відкрито підбурював військовослужбовців і керівний склад штабу Командування ВМС ЗС України до вчинення державної зради.
Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління СБУ.
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