Де Зеленський взяв кошти на будівництво доріг за програмою "Велике будівництво"

В Україні успішно йде реалізація програми президента "Велике будівництво". Дороги будують, використовуючи грошові кошти, які український "Нафтогаз" відсудив у російського "Газпрому".
Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю чотирьом українським телеканалам.
Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю чотирьом українським телеканалам.
Глава держави зазначив, що всі бачать, що дороги будуються. Ніхто не зупинив цю програму.
Нагадаємо, в грудні 2017 року і в лютому 2018 Стокгольмський арбітраж виніс рішення по зустрічним позовам "Газпрому" і "Нафтогазу" про умови закупівлі газу Україною, а також з транзиту російського газу по території України в Європу. За підсумками двох рішень Росія повинна була виплатити Україні 2,56 млрд доларів. "Газпром" заявив, що ці рішення створили дисбаланс в Києві, в зв'язку з чим він, з одного боку, оскаржить їх, з іншого боку - має намір розірвати ці контракти через цей же суд. "Газпром" направив "Нафтогазу" офіційне повідомлення про початок процедури розірвання контрактів. У Києві розривати контракти не хотіли.
"Газпром" в березні оскаржив в Швеції рішення арбітражу Стокгольма за позовом "Нафтогазу" за контрактами на постачання і транзит газу. Однак всі суди програв. У підсумку, разом з пенею, "Газпром" змушений був заплатити 2,918 млрд доларів США.
За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, за час карантину з 66 мільярдів гривень Фонду боротьби з коронавірусом, навіть з урахуванням коштів на будівництво доріг, використано 23 мільярди.
На самі дороги витратили менше ніж 10 млрд гривень "ковідного фонду".
"Газпром" в березні оскаржив в Швеції рішення арбітражу Стокгольма за позовом "Нафтогазу" за контрактами на постачання і транзит газу. Однак всі суди програв. У підсумку, разом з пенею, "Газпром" змушений був заплатити 2,918 млрд доларів США.
За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, за час карантину з 66 мільярдів гривень Фонду боротьби з коронавірусом, навіть з урахуванням коштів на будівництво доріг, використано 23 мільярди.
На самі дороги витратили менше ніж 10 млрд гривень "ковідного фонду".
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