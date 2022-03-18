Де Зеленський взяв кошти на будівництво доріг за програмою "Велике будівництво"

18:28 22 жовтня Київ, Україна





Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю чотирьом українським телеканалам. В Україні успішно йде реалізація програми президента "Велике будівництво". Дороги будують, використовуючи грошові кошти, які український "Нафтогаз" відсудив у російського "Газпрому" Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю чотирьом українським телеканалам.

"Я хочу, щоб ми всі розуміли, що відбувалося з "Великим будівництвом". Перемога, яка у нас була взимку, я вважаю, що ми забрали 3 млрд доларів з "Газпрому", відсудили ці гроші і їх отримав НАК "Нафтогаз". І тут ми зрозуміли, що ми можемо зробити велику програму. Ми розраховували на всі ці гроші. Частина цих грошей, а саме 33, мені здається, чи 35 млрд з цих майже 100 млрд були домовленості, що ми їх витрачаємо. Нарешті в Україні з'являться дороги", - сказав він.

Глава держави зазначив, що всі бачать, що дороги будуються. Ніхто не зупинив цю програму.

"Ці гроші передали в бюджет з НАК "Нафтогаз". Всі ці гроші були в бюджеті. І частина від цих мільярдів була витрачена на важливу програму, яка забезпечує не тільки інфраструктуру України. Велика частина цієї програми - це дороги до тих лікарень, куди їдуть люди і хворі на COVID-19", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, в грудні 2017 року і в лютому 2018 Стокгольмський арбітраж виніс рішення по зустрічним позовам "Газпрому" і "Нафтогазу" про умови закупівлі газу Україною, а також з транзиту російського газу по території України в Європу. За підсумками двох рішень Росія повинна була виплатити Україні 2,56 млрд доларів. "Газпром" заявив, що ці рішення створили дисбаланс в Києві, в зв'язку з чим він, з одного боку, оскаржить їх, з іншого боку - має намір розірвати ці контракти через цей же суд. "Газпром" направив "Нафтогазу" офіційне повідомлення про початок процедури розірвання контрактів. У Києві розривати контракти не хотіли.



"Газпром" в березні оскаржив в Швеції рішення арбітражу Стокгольма за позовом "Нафтогазу" за контрактами на постачання і транзит газу. Однак всі суди програв. У підсумку, разом з пенею, "Газпром" змушений був заплатити 2,918 млрд доларів США.



За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, за час карантину з 66 мільярдів гривень Фонду боротьби з коронавірусом, навіть з урахуванням коштів на будівництво доріг, використано 23 мільярди.

На самі дороги витратили менше ніж 10 млрд гривень "ковідного фонду".