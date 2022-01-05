ДБР поставило крапку в справі Вербицького і Луценко

ДБР завершило розслідування справи про викрадення екс-нардепа Ігоря Луценка і вбивство активіста євромайдан Юрія Вербицького під час подій євромайдан.
Відзначається, що двоє людей підозрюються в:
▪️ незаконному позбавленні волі або викрадення людини, скоєне організованою групою (ч. 3 ст. 146 КК України);
▪️ створенні, керівництві злочинним співтовариством або злочинною організацією, а також участі в ній (ч.1 ст. 255 КК України);
▪️ незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ч, ст. 340 КК України (01.07.2020).
Один з фігурантів також підозрюється в:
▪️ умисному вбивстві викраденої людини, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 115 КК України);
▪️ катуванні, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 КК України);
▪️ підробці документів та їх використання (4 ст. 358 КК України (01.07.2020)
▪️ службовій підробці (ч. 1 ст. 366 КК України (01.07.2020).
Також вказується, що у зв'язку з використанням підробленого паспорта і використання свідомо підроблених офіційних документів підозрюваний більше 5 років переховувався від органу досудового розслідування.
"Зараз підозрювані перебувають під вартою, їм надано доступ до матеріалів досудового розслідування. Після завершення ознайомлення сторін з матеріалами кримінального провадження, обвинувальний акт буде направлено до суду ", - резюмували в ГБР.
Відзначається, що двоє людей підозрюються в:
▪️ незаконному позбавленні волі або викрадення людини, скоєне організованою групою (ч. 3 ст. 146 КК України);
▪️ створенні, керівництві злочинним співтовариством або злочинною організацією, а також участі в ній (ч.1 ст. 255 КК України);
▪️ незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ч, ст. 340 КК України (01.07.2020).
Один з фігурантів також підозрюється в:
▪️ умисному вбивстві викраденої людини, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 115 КК України);
▪️ катуванні, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 КК України);
▪️ підробці документів та їх використання (4 ст. 358 КК України (01.07.2020)
▪️ службовій підробці (ч. 1 ст. 366 КК України (01.07.2020).
Також вказується, що у зв'язку з використанням підробленого паспорта і використання свідомо підроблених офіційних документів підозрюваний більше 5 років переховувався від органу досудового розслідування.
"Зараз підозрювані перебувають під вартою, їм надано доступ до матеріалів досудового розслідування. Після завершення ознайомлення сторін з матеріалами кримінального провадження, обвинувальний акт буде направлено до суду ", - резюмували в ГБР.
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