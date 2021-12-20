Газ в липні подорожчав на 7%

400;">Газ в Україні знову подорожчав. Тільки за липень місяць тарифи збільшилися на 7% і становить на сьогоднішній день 2,30 грн за один кубометр. Подорожчання склало 16 копійок.
Слід зазначити, що в цій сумі не враховано: податок на додану вартість (ПДВ) і націнка за транспортування по газопроводах на території України.
Цікаво, що в річному масштабі ціна на газ, навпаки, стала нижче.
Зокрема, тепер ресурс коштує дешевше на 51%, а якщо брати в порівняння аналогічний період минулого року, то тариф став дешевше на 53%.
Нагадаємо! В Україні за підсумками травня місяця ціна на імпортний газ знизилася на 20% в порівнянні з результатами квітня поточного року.
Як відомо, Україна не залежить від поставок російського газу, але при цьому відчуває проблеми, пов'язані із залежністю від імпорту газу, потреби збільшення внутрішнього видобутку, скорочення попиту.
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