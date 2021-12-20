Гармаш: Росія розглядає Донбас як інструмент послаблення України

12:21 29 березень Київ, Україна

Росія свідомо і цілеспрямовано створює на територіях, що межують з нею, "заморожені конфлікти". Це своєрідна тактика створення безпеки.

Про це заявив член Тристоронньої контактної групи Сергій Гармаш.

"Я вважаю, що Росія йде до реалізації абхазького сценарію, єдина різниця, що вона не визнає офіційно ці республіки, як вона зробила з Абхазією і Південною Осетією. Де-факто інтеграція вже йде, дуже активно. Вся російська політика спрямована на ізоляцію, коли вони не відкривають КПВВ, не дають людям виїхати. Політика спрямована на розрив сімейних зв'язків, політика з витіснення патріотичних людей звідти. Там вже насаджують ці "документи" ОРДЛО, зараз говорять про призов в армію строковиків, що буде лякати людей, ніхто не захоче служити в незаконному збройному формуванні, якщо він збирається далі виїжджати в Україну і вести своє життя в цивілізованих рамках. Я допускаю, що ця політика буде і далі реалізовуватися", - пояснив член ТКГ.

За словами Гармаша, це звична тактика Путіна.