Гаага: військовий аташе РФ возив в автомобілі апаратуру стеження

МЗС РФ висловив рішучий протест послу Нідерландів після того, як була додивившись автомашина військового аташе Росії, в якій виявили техніку, призначену для здійснення стеження.
Тимчасова повірена у справах Нідерландів в Москві Домінік Баккер-Кюлінг в понеділок була викликана в МЗС Росії у зв'язку з виявленням апаратури стеження в автомобілі військового аташе Росії в Гаазі.
На Смоленській площі також підкреслили, що подібні недружні дії "ускладнюють і без того непрості двосторонні відносини".
Схоже, назріває ще один серйозний дипломатичний скандал.
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