Гаага: військовий аташе РФ возив в автомобілі апаратуру стеження

11:56 18 серпень Київ, Україна

МЗС РФ висловив рішучий протест послу Нідерландів після того, як була додивившись автомашина військового аташе Росії, в якій виявили техніку, призначену для здійснення стеження.

Тимчасова повірена у справах Нідерландів в Москві Домінік Баккер-Кюлінг в понеділок була викликана в МЗС Росії у зв'язку з виявленням апаратури стеження в автомобілі військового аташе Росії в Гаазі.

"У МЗС РФ висловили рішучий протест послу Нідерландів в зв'язку з виявленням апаратури стеження в автомобілі військового аташе Росії в Гаазі, - йдеться в повідомленні російського дипвідомства. - Голландському дипломату було вказано на необхідність негайно вжити вичерпних заходів щодо недопущення подібних інцидентів, що йдуть врозріз з положеннями Віденської конвенції про дипломатичні зносини ".

На Смоленській площі також підкреслили, що подібні недружні дії "ускладнюють і без того непрості двосторонні відносини".

Схоже, назріває ще один серйозний дипломатичний скандал.