ФСБ Росії затримала естонського консула в Санкт-Петербурзі

08:43 07 липня Київ, Україна

Співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії затримали консула Естонії Марта Лятте нібито при "отриманні матеріалів закритого характеру", про які саме матеріали йдеться, у відомстві не повідомляють.

Про це повідомляє Центр управління зв'язками ФСБ.

"Федеральною службою безпеки Російської Федерації в місті Санкт-Петербург затриманий на місці злочину при отриманні від російського громадянина матеріалів закритого характеру естонський дипломат - консул Генерального консульства Естонської Республіки в місті Санкт-Петербург Март Лятте", - йдеться в повідомленні.

У ФСБ заявили про явно ворожий характер діяльності консула щодо РФ і пообіцяли застосувати заходи відповідно до норм міжнародного права.



У Міністерстві закордонних справ Естонії заявили, що затриманий в Санкт-Петербурзі естонський консул Март Лятте знаходиться під вартою. У відомстві заявили, що справа проти Лятте є вигадкою і необґрунтованим звинуваченням, передає ERR.



За словами керівника відділу зв'язків з громадськістю Міністерства закордонних справ Естонії Аарі Леммік, консул перебував на робочій зустрічі в Санкт-Петербурзькому державному політехнічному університеті. Через півтори години після того, як він покинув зустріч, його затримали співробітники ФСБ.



За його словами, ця справа є вигадкою і необґрунтованим звинуваченням.

"Ми можемо підтвердити, що це вигадка і абсолютно необґрунтоване звинувачення. З точки зору Естонії, цей інцидент ілюструє той факт, що Росія вибрала шлях конфронтації в своїх відносинах замість того, щоб бути конструктивною і повернути назад цю негативну тенденцію у відносинах з Європейським Союзом. Для нас це ще один приклад того, що Росія не зацікавлена в конструктивних відносинах зі своїми сусідами", - заявив Леммік.

Міністерство закордонних справ засуджує затримання Лятте і називає його провокаційним.