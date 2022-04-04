ФСБ Росії затримала естонського консула в Санкт-Петербурзі

Співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії затримали консула Естонії Марта Лятте нібито при "отриманні матеріалів закритого характеру", про які саме матеріали йдеться, у відомстві не повідомляють.
Про це повідомляє Центр управління зв'язками ФСБ.
У ФСБ заявили про явно ворожий характер діяльності консула щодо РФ і пообіцяли застосувати заходи відповідно до норм міжнародного права.
У Міністерстві закордонних справ Естонії заявили, що затриманий в Санкт-Петербурзі естонський консул Март Лятте знаходиться під вартою. У відомстві заявили, що справа проти Лятте є вигадкою і необґрунтованим звинуваченням, передає ERR.
За словами керівника відділу зв'язків з громадськістю Міністерства закордонних справ Естонії Аарі Леммік, консул перебував на робочій зустрічі в Санкт-Петербурзькому державному політехнічному університеті. Через півтори години після того, як він покинув зустріч, його затримали співробітники ФСБ.
За його словами, ця справа є вигадкою і необґрунтованим звинуваченням.
Міністерство закордонних справ засуджує затримання Лятте і називає його провокаційним.
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