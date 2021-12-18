ФСБ РФ затримала двох білорусів за спробу держперевороту і вбивства Лукашенка

09:45 18 квітень Київ, Україна

Чергову блискучу операцію провели доблесні служителі ФСБ Росії. Вчора, 17 квітня, служба безпеки доповіла про затримання двох білорусів, які, на думку спецслужб, готували військовий переворот в Білорусі і вбивство Олександра Лукашенка.

"Федеральною службою безпеки РФ спільно з Комітетом державної безпеки Республіки Білорусь (РБ) в результаті проведеної спецоперації припинено протиправну діяльність Зянковича Юрія Леонідовича, який має подвійне громадянство США і Республіки Білорусь, і громадянина РБ Федути Олександра Йосиповича, які планували здійснення військового перевороту в Білорусі за відпрацьованим сценарієм "кольорових революцій" з залученням місцевих і українських націоналістів, а також фізичне усунення президента Олександра Лукашенка", - йдеться в повідомленні.

Стверджується, що Зянкович прибув до Москви після консультацій в США і Польщі для зустрічі з представниками Збройних сил Білорусі, щоб переконати їх брати участь у військовому перевороті. В ході зустрічі "змовники" заявили "білоруським генералам", що для успішної реалізації їхнього задуму необхідно фізичне усунення практично всієї верхівки керівництва республіки, стверджують в ФСБ.

Також в російській спецслужбі заявляють, що план військового перевороту включав захоплення радіо і телецентрів для трансляції звернення до народу, блокування в столиці лояльних чинній владі підрозділів внутрішніх військ та ОМОНу. Нібито готувалося повне відключення енергосистеми Білорусі для утруднення дій силових і правоохоронних структур.

Кінцевою метою була зміна конституційного ладу зі скасуванням посади президента і покладанням керівництва країною на "Комітет національного примирення", йдеться в повідомленні.

"Заслуговує на увагу, що датою здійснення військового перевороту опозиціонери обрали день проведення параду Перемоги в Мінську 9 травня. Після документування зазначеної зустрічі змовники були затримані російськими органами безпеки і передані білоруським партнерам", - додається в повідомленні.

Тим часом держТБ Білорусі показало сюжет, в якому глава КДБ Іван Тертель повідомив, що була припинена робота організованої групи, яка намагалася захопити владу в країні.

Раніше сам Лукашенко заявив, що на нього і його дітей готували замах. До цього, за його словами, причетні американські спецслужби.