ФСБ РФ затримала двох білорусів за спробу держперевороту і вбивства Лукашенка

Чергову блискучу операцію провели доблесні служителі ФСБ Росії. Вчора, 17 квітня, служба безпеки доповіла про затримання двох білорусів, які, на думку спецслужб, готували військовий переворот в Білорусі і вбивство Олександра Лукашенка.
Стверджується, що Зянкович прибув до Москви після консультацій в США і Польщі для зустрічі з представниками Збройних сил Білорусі, щоб переконати їх брати участь у військовому перевороті. В ході зустрічі "змовники" заявили "білоруським генералам", що для успішної реалізації їхнього задуму необхідно фізичне усунення практично всієї верхівки керівництва республіки, стверджують в ФСБ.
Також в російській спецслужбі заявляють, що план військового перевороту включав захоплення радіо і телецентрів для трансляції звернення до народу, блокування в столиці лояльних чинній владі підрозділів внутрішніх військ та ОМОНу. Нібито готувалося повне відключення енергосистеми Білорусі для утруднення дій силових і правоохоронних структур.
Кінцевою метою була зміна конституційного ладу зі скасуванням посади президента і покладанням керівництва країною на "Комітет національного примирення", йдеться в повідомленні.
Тим часом держТБ Білорусі показало сюжет, в якому глава КДБ Іван Тертель повідомив, що була припинена робота організованої групи, яка намагалася захопити владу в країні.
Раніше сам Лукашенко заявив, що на нього і його дітей готували замах. До цього, за його словами, причетні американські спецслужби.
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