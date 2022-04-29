Франція розпочала будівництво патрульних катерів для України

20:57 03 грудня Київ, Україна

Протягом 3 років Прикордонна служба України отримає 20 сучасних патрульних кораблів французької компанії OCEA.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Як зазначається, закладені перші корпуси катерів.



"Корпуси вже готові на 30-50%. Через три роки українські прикордонники отримають 20 суден для охорони кордону, операцій спостереження і протидії ДРГ: п'ять з них буде виготовлено в Україні", - заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.



Очікується, що на початку весни 2021 року група українських експертів вирушить до французького міста Ле-Сабль-д'Олон для забезпечення постійного зворотного зв'язку і безперервності процесу побудови катерів.