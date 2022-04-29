Франція розпочала будівництво патрульних катерів для України

Протягом 3 років Прикордонна служба України отримає 20 сучасних патрульних кораблів французької компанії OCEA.
Про це повідомляє пресслужба МВС.
Як зазначається, закладені перші корпуси катерів.
"Корпуси вже готові на 30-50%. Через три роки українські прикордонники отримають 20 суден для охорони кордону, операцій спостереження і протидії ДРГ: п'ять з них буде виготовлено в Україні", - заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Очікується, що на початку весни 2021 року група українських експертів вирушить до французького міста Ле-Сабль-д'Олон для забезпечення постійного зворотного зв'язку і безперервності процесу побудови катерів.
"Корпуси вже готові на 30-50%. Через три роки українські прикордонники отримають 20 суден для охорони кордону, операцій спостереження і протидії ДРГ: п'ять з них буде виготовлено в Україні", - заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Очікується, що на початку весни 2021 року група українських експертів вирушить до французького міста Ле-Сабль-д'Олон для забезпечення постійного зворотного зв'язку і безперервності процесу побудови катерів.
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