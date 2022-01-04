Франція і Німеччина готові розширити "Нормандію", проблема в РФ

07:57 29 квітень Київ, Україна

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що Франція і ФРН готові до будь-яких пропозицій щодо розширення нормандського формату, які зможуть сприяти врегулюванню конфлікту на Донбасі, але відсутність політичної волі РФ є великою перешкодою.

"Я знову і знову чую це питання (про можливість розширення нормандського формату - ред.). Анка Фельдгузен (посол Німеччини в Україні - ред.) може підтвердити, що ми дуже відкриті для будь-яких пропозицій. Але я мушу зауважити, що проблема "Нормандії" - це проблема не формату, а політичної волі Росії, Москви, і тут ми ставимо великий знак питання", - сказав де Понсен.

За його словами, на цей момент необхідно продемонструвати, що інший формат може бути більш продуктивним.

"Але ми цілком готові посилити зв'язки і з Сполученим Королівством, і з США, і іншими країнами. Наприклад, ми б дуже раділи, якби американська адміністрація призначила нового спеціального представника Держдепартаменту щодо України", - додав посол Франції.

Стосовно цього де Понсен висловив думку, що це було б дуже позитивною складовою політики США щодо України.