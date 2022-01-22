Форум Україна 30 виходить з карантину: в травні будуть обговорювати питання безпеки

10:54 10 травень Київ, Україна

Всі сесії Всеукраїнського форуму Україна 30, що проходять протягом травня, будуть присвячені питанням безпеки.

Про це повідомляють організатори форуму в понеділок, 10 травня.



У повідомленні підкреслюється, що "Україна - європейська держава, яка протистоїть збройній агресії з боку Російської Федерації; Росія залишається джерелом довгострокових системних загроз національній безпеці України, світовій стабільності і міжнародним демократичним цінностям".

"Це обумовлює необхідність впровадження дієвої стратегії, яка повинна забезпечити припинення агресії і відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаного державного кордону на основі міжнародного права. Саме тому Стратегія національної безпеки України ґрунтується на трьох основних принципах державної політики: стримування; стійкість; взаємодія", - підкреслюють організатори.

11 травня форум відкриє президент - верховний головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський. Передбачено три сесії. Виступлять заступниця керівника Офісу Президента Роман Машовець, секретар РНБО Олексій Данилов, міністр оборони Андрій Таран, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, голова представництва НАТО в Україні Олександр Винников, тимчасовий повірений у справах США Крістіна Квін, посол ЄС в Україні Матті Маасікас та ін.



В цей же день будуть працювати сесії Вступ до НАТО і Стратегія національної безпеки України. Серед учасників дискусій глава СБУ Іван Баканов, директор Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Литвиненко, заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква, перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, керівниця Центру протидії дезінформації Поліна Лисенко та ін.



12 травня три сесії форуму присвячені українській армії. У дискусіях візьмуть участь міністр оборони Андрій Таран, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, командувач десантно-штурмових військ ЗСУ Євген Мойсюк, віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, директор держконцерну Укроборонпром Юрій Гусєв, голова консультативної Ради з питань захисту прав захисників України Альона Вербицька, міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна та ін.



13 травня на форумі обговорюватимуть виклики безпеки України та перспективи їхнього подолання, безпеку кордонів, стратегію кібербезпеки, питання цивільного захисту та громадської безпеки.