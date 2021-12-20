ФОПам в "червоних" зонах виплатять по 8 тисяч гривень

15:35 24 березень Київ, Україна





ФОПи і працівники підприємств в "червоних" зонах отримають по 8000 гривень, такий проєкт закону вніс до Верховної Ради Володимир Зеленський. Президент України, через введення більш жорстких карантинних заходів в регіонах, доручив уряду ввести грошові виплати ФОПам і працівникам підприємств, які постраждали через карантинні обмеження.ФОПи і працівники підприємств в "червоних" зонах отримають по 8000 гривень, такий проєкт закону вніс до Верховної Ради Володимир Зеленський.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ході засідання уряду в середу, 24 березня.

"Уряд планує виплатити підприємцям, які перебувають в регіонах "червоної" зони і постраждали від пандемії коронавірусу, по 8 тисяч гривень", - сказав прем'єр.

Раніше Шмигаль доручив Мінекономіки спільно з Мінфіном, Мінсоцполітики, Мінрегіону, із залученням органів місцевого самоврядування розробити алгоритм відшкодування втрат людям, які були змушені припинити свою діяльність через введення червоного рівня епідемічної небезпеки в їхньому населеному пункті.