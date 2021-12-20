ФОПам в "червоних" зонах виплатять по 8 тисяч гривень

15:35 24 березень Київ, Україна

Президент України, через введення більш жорстких карантинних заходів в регіонах, доручив уряду ввести грошові виплати ФОПам і працівникам підприємств, які постраждали через карантинні обмеження.

ФОПи і працівники підприємств в "червоних" зонах отримають по 8000 гривень, такий проєкт закону вніс до Верховної Ради Володимир Зеленський.
 
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ході засідання уряду в середу, 24 березня.
"Уряд планує виплатити підприємцям, які перебувають в регіонах "червоної" зони і постраждали від пандемії коронавірусу, по 8 тисяч гривень", - сказав прем'єр.
Раніше Шмигаль доручив Мінекономіки спільно з Мінфіном, Мінсоцполітики, Мінрегіону, із залученням органів місцевого самоврядування розробити алгоритм відшкодування втрат людям, які були змушені припинити свою діяльність через введення червоного рівня епідемічної небезпеки в їхньому населеному пункті.
"Держава готова виплатити ФОПам і працівникам підприємств, які постраждають в результаті введених карантинних обмежень в червоних зонах, по 8000 гривень. Так само як це було взимку. Але ми також очікуємо, що крім державної підтримки, органи місцевого самоврядування введуть для цих людей додаткові виплати. Це буде правильно і відповідально", - сказав Шмигаль.