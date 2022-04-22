Фонд соціального страхування почав здійснювати виплати безробітним для організації бізнесу

09:29 26 листопада Київ, Україна

Відсьогодні набув чинності законопроєкт, відповідно до якого українські безробітні зможуть отримати матеріальну допомогу для організації власного бізнесу.



Документ вчора був оприлюднений у виданні "Голос України" і набув чинності з дня, наступного за днем опублікування.



Закон вносить зміни до розділу II "Прикінцеві положення" ЗУ про внесення змін до держбюджету на 2020 рік.



У документі прописана можливість коштами вищезазначених фондів фінансувати витрати на одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності.



Також фонди на випадок безробіття в цей період здійснюють страхові виплати втраченого заробітку (або відповідної його частини), залежно від ступеня втрати працівником професійної працездатності в разі, якщо він постраждав від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.



Крім того, фонди також здійснюють:



- страхові виплати в установлених випадках одноразової допомоги потерпілому (членам його сім'ї та особам, які перебували на утриманні померлого);



- страхові витрати на медичну та соціальну допомогу потерпілим від нещасних випадків на виробництві і профзахворювання (крім витрат на забезпечення автомобілями);



- страхові виплати дитині, яка народилася з інвалідністю внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності;



- оплату лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм.



Закон раніше підписав глава держави Володимир Зеленський.