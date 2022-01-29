Фокін уникає зустрічі з комітетом Ради

Після скандальних заяв про повну амністію сепаратистів і особливий статус для ЛНР і ДНР, першого заступника глави української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Вітольда Фокіна запросили на зустріч до комітету Верховної Ради з питань організації державної влади та місцевого самоврядування. За словами нардепа від «Слуги народу» Олександра Качури, Фокін, пославшись на зайнятість, відмовив парламентському комітету.
За його словами, "найближчим часом зустріч не відбудеться, конкретна дата проведення - не озвучена".
Раніше Фокін в інтерв'ю одному з видань заявив, що допускає повну амністію сепаратистів на Донбасі, а також особливий статус для всієї території Донецької та Луганської областей. А коли його слова викликали бурхливу критику, заявив, що представники чинної влади критикують його, оскільки мають зв'язок з "попередниками".
Пізніше глава української делегації на переговорах в Мінську Леонід Кравчук заявив, що подальшу долю Фокіна після його скандальних висловлювань буде вирішувати Володимир Зеленський.
Також повідомлялося, що петиція про відсторонення Фокіна за добу набрала третину необхідних голосів.
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