Фокін уникає зустрічі з комітетом Ради

05:43 13 вересень Київ, Україна

Після скандальних заяв про повну амністію сепаратистів і особливий статус для ЛНР і ДНР, першого заступника глави української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Вітольда Фокіна запросили на зустріч до комітету Верховної Ради з питань організації державної влади та місцевого самоврядування. За словами нардепа від «Слуги народу» Олександра Качури, Фокін, пославшись на зайнятість, відмовив парламентському комітету.

"Сьогодні Вітольд Фокін відмовився проводити зустріч з комітетом з питань організації державної влади та місцевого самоврядування, яка повинна була відбутися 15 вересня. Озвучена причина - зайнятість і необхідність працювати в Тристоронній контактній групі", - написав Качура.

За його словами, "найближчим часом зустріч не відбудеться, конкретна дата проведення - не озвучена".

"Буду вимагати негайно провести цю зустріч", - додав він.

Раніше Фокін в інтерв'ю одному з видань заявив, що допускає повну амністію сепаратистів на Донбасі, а також особливий статус для всієї території Донецької та Луганської областей. А коли його слова викликали бурхливу критику, заявив, що представники чинної влади критикують його, оскільки мають зв'язок з "попередниками".

Пізніше глава української делегації на переговорах в Мінську Леонід Кравчук заявив, що подальшу долю Фокіна після його скандальних висловлювань буде вирішувати Володимир Зеленський.

Також повідомлялося, що петиція про відсторонення Фокіна за добу набрала третину необхідних голосів.