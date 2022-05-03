Прапор України над окупованим Кримом

Над окупованим Кримом піднявся прапор України. Волонтери запустили величезне полотно розміром 20 метрів до Дня Збройних сил, який Україна відзначає сьогодні.

За словами волонтера з Краматорська Влада Бороди, прапор розмірами 20 на 7 метрів запустили разом з близько 7 тисячами листівок.

"У неділю планується ще один прапор на Донецьк і у вівторок планується ще один прапор на Луганськ", - сказав Влад Борода.

Як вважає волонтер, така акція показує, що "це наша земля і демонстрація підтримки людям, які залишилися на окупованих територіях і вірять в нас".

"Які вірять в те, що ця земля повернеться, і вони знову будуть на вільній землі жити, а не окупованій", - додав Влад Борода.

Він уточнив, що кошти на пошиття прапорів надсилали в тому числі жителі окупованих територій.