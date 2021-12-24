Фіксація порушень перемир'я на Донбасі триває

За інформацією штабу ООС, за минулу добу було зафіксовано 4 порушення договору про припинення військових дій на Донбасі. Це був один обстріл українських позицій і роботи з боку сепаратистів по зміцненню та обладнання своїх позицій.

"В цілому, за минулу добу, українські військовослужбовці задокументували 4 ворожі порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи. Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що 14 серпня на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів не зафіксовано. Поблизу Авдіївки в ранковий і післяобідній час зафіксовано вогневу активність незаконних збройних формувань зі стрілецької зброї.

Також за минулу добу виявлено факти інженерного обладнання позицій в сторону українських підрозділів неподалік населених пунктів Хутір Вольний у напрямку тимчасово окупованого Золотого-5 і Новгородське у напрямку непідконтрольною Широкої Балки.

У штабі також повідомили, що з початку поточної доби на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного і всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, добу 13 серпня на Донбасі пройшли без обстрілів. У штабі ООС не зафіксували жодного порушення режиму тиші, проте двоє українських військових підірвалися на міні. Один з них загинув. Пізніше стало ім'я бійця, який загинув від вибуху в ООС.