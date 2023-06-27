Федерація профспілок України 7 жовтня проведе масштабну акцію протесту

07:26 05 жовтня Київ, Україна

Федерація профспілок України анонсувала проведення масштабної всеукраїнської акції трудящих, приуроченої до Всесвітнього дня дій за гідну працю, яка пройде 7 жовтня.

Про це повідомляється на сайті Федерації.



Так, вимоги профспілок звернені до Кабміну, Верховної Ради, роботодавців, бізнес-асоціацій і транснаціональних компаній.



Федерація закликає:

скасувати антитрудові і антипрофспілкові законопроєкти №5371, 5388 та 2681 і прийняти новий Трудовий кодекс;

гарантувати забезпечення конституційного права громадян на повну та продуктивну зайнятість, гідну оплату праці, безпеку і здоров'я працюючих;

ввести доступні для населення ціни на український газ, тарифи на електроенергію і комунальні послуги;

затвердити Держбюджет на 2022 рік з безумовним дотриманням визначених законами України розмірів грошових виплат і соціального захисту громадян (мінімальна заробітна плата в розмірі 6900 грн, мінімальна пенсія - 3600 грн, посадовий оклад першого тарифного розряду в бюджетній сфері - 6500);

до кінця поточного року виплатити заборгованість 140 тис. працівникам по заробітній платі в розмірі майже 4 млрд гривень, а також прийняти законопроєкти, якими будуть гарантовані виплати працівникам в разі банкрутства підприємства;

забезпечити повну і своєчасну виплату лікарняних, декретних, соціальних послуг і пенсій;

забезпечити конституційне право на якісну доступну освіту, медичні послуги, право молоді на перше робоче місце і молодої сім'ї на житло.

За даними ЗМІ, в четвер на вулиці міст України планують вийти близько 10 тисяч осіб.