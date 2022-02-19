Євробачення-2021: Україна увійшла в п’ятірку кращих

У Нідерландах закінчився міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2021». 65-ий конкурс, який цього року пройшов в Роттердамі, містив виступи 26 країн. Радує, що Україна зайняла не тільки високе 5-е місце, але і отримала друге місце за результатами глядацьких симпатій.

Тріумфатором за підсумками підрахунку голосів і симпатій журі став Måneskin, який виступав від Італії з піснею "Zitti e buoni". Виступ групи оцінили в 524 бали (206 від журі і 318 від глядачів), що і зробило її переможцем з мінімальним відривом від інших конкурсантів.

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Go_A, які зірвали шквал оплесків у гранд-фіналі, отримали 364 бали - 97 балів від національного журі і 267 балів від глядачів. Виконавець Джеймс Ньюман, який представляв Великобританію, посів останнє місце, отримавши нуль балів за підсумками голосування журі та глядачів. Російська співачка Маніжа з піснею "Russian Woman" посіла дев'яте місце, набравши 204 бали.