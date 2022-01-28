Євросоюз розробляє першу військову концепцію

16:10 10 травень Київ, Україна

Рада Євросоюзу визнала необхідність просуватися в області безпеки і оборони, а також підвищувати стійкості ЄС і його здатності протистояти гібридним загрозам.

Таку заяву розмістили на сайті Ради ЄС 10 травня.

"Сьогодні Рада схвалила висновки, що підтверджують її рішучість рухатися вперед до реалізації порядку денного ЄС з питань безпеки і оборони, що дозволяє ЄС взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку", - йдеться в прийнятій резолюції.

Рада ЄС закликала верховного представника у закордонних справах і політиці безпеки Жозепа Борреля представити перший проєкт "Стратегічного компаса" для обговорення на засіданні Ради в листопаді 2021 року.



У резолюції наголошується, що країни ЄС повинні підвищити рівень власної безпеки і оборони, Євросоюз повинен збільшити свою здатність діяти автономно.

"ЄС повинен просувати свої інтереси і цінності і мати можливість вирішувати глобальні загрози та виклики безпеці", - вважають в Раді.

У той самий час, як уточнюється в документі, це не скасовує важливу роль таких структур, як НАТО і їхнього центрального значення в сфері безпеки.