Євросоюз розробляє першу військову концепцію

Рада Євросоюзу визнала необхідність просуватися в області безпеки і оборони, а також підвищувати стійкості ЄС і його здатності протистояти гібридним загрозам.
Таку заяву розмістили на сайті Ради ЄС 10 травня.
Рада ЄС закликала верховного представника у закордонних справах і політиці безпеки Жозепа Борреля представити перший проєкт "Стратегічного компаса" для обговорення на засіданні Ради в листопаді 2021 року.
У резолюції наголошується, що країни ЄС повинні підвищити рівень власної безпеки і оборони, Євросоюз повинен збільшити свою здатність діяти автономно.
У той самий час, як уточнюється в документі, це не скасовує важливу роль таких структур, як НАТО і їхнього центрального значення в сфері безпеки.
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