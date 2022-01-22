Євросоюз розкритикував агресію Лукашенка

Європейський Союз засуджує політичні арешти та затримання у Білорусі та очікує негайного звільнення всіх затриманих і припинення політичних репресій.
Жозеп Боррель: "Ми рішуче засуджуємо проведення довільних і незрозумілих арештів і затримань на політичній основі в Білорусі, що відбулися з початку кампанії перед президентськими виборами. Тільки що ціллю стали Марія Колесникова, Андрій Ягоров, Ірина Сухой, Антон Родненков і Іван Крауцов, в той час, як ще 633 людини були затримані після мирного Маршу Єдності, який відбувся в неділю ".
Нагадаємо: Вранці 7 вересня білоруські ЗМІ повідомили про те, що Марію Колесникову викрали в центрі Мінська, посадивши в мікроавтобус з написом "Зв'язок", який виїхав у невідомому напрямку. Також перестали виходити на зв'язок ще двоє членів Координаційної ради, Антон Родненков і Іван Кравцов.
У МВС Білорусі заявили, що "не володіють інформацією" про їхнє можливе затримання.
Згадані в заяві Борреля Андрій Ягоров та Ірина Сухой також були затримані.
У неділю, 6 вересня, в Білорусі затримали 633 особи, які брали участь в мирних акціях по всій країні.
Нагадаємо: Вранці 7 вересня білоруські ЗМІ повідомили про те, що Марію Колесникову викрали в центрі Мінська, посадивши в мікроавтобус з написом "Зв'язок", який виїхав у невідомому напрямку. Також перестали виходити на зв'язок ще двоє членів Координаційної ради, Антон Родненков і Іван Кравцов.
У МВС Білорусі заявили, що "не володіють інформацією" про їхнє можливе затримання.
Згадані в заяві Борреля Андрій Ягоров та Ірина Сухой також були затримані.
У неділю, 6 вересня, в Білорусі затримали 633 особи, які брали участь в мирних акціях по всій країні.
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