Євросоюз запропонував США тісну співпрацю для протистояння Росії

Євросоюз запропонував США тісну співпрацю заради спільної мети - протистояти "натиску" Росії.
Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на проєкт спільної заяви для саміту ЄС-США, який Брюссель надіслав до Вашингтона.
У ньому також пропонується "тісно консультуватися і співпрацювати з усього спектру загальних проблем і можливостей в рамках наших відповідних аналогічних багатогранних підходів до Китаю".
Саміт дозволить Європі і США "підтвердити тверду прихильність порядку, заснованого на міжнародних правилах, в тому числі шляхом зміцнення багатосторонніх інституцій та зміцнення співробітництва в галузі зовнішньої політики і безпеки заради більш демократичного, справедливого, спокійного і безпечного світу", - йдеться в проєкті заяви.
Bloomberg передбачає, що на саміті Євросоюз і США разом оголосять про намір протистояти "натиску" Росії на громадянське суспільство, опозицію і незалежні засоби масової інформації.
Саміт ЄС - США запланований на 15 червня в Брюсселі, за ним повинна послідувати женевська американо-російська зустріч на вищому рівні.
Саміт дозволить Європі і США "підтвердити тверду прихильність порядку, заснованого на міжнародних правилах, в тому числі шляхом зміцнення багатосторонніх інституцій та зміцнення співробітництва в галузі зовнішньої політики і безпеки заради більш демократичного, справедливого, спокійного і безпечного світу", - йдеться в проєкті заяви.
Bloomberg передбачає, що на саміті Євросоюз і США разом оголосять про намір протистояти "натиску" Росії на громадянське суспільство, опозицію і незалежні засоби масової інформації.
Саміт ЄС - США запланований на 15 червня в Брюсселі, за ним повинна послідувати женевська американо-російська зустріч на вищому рівні.
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