Євросоюз запропонував США тісну співпрацю для протистояння Росії

11:38 30 травень Київ, Україна

Євросоюз запропонував США тісну співпрацю заради спільної мети - протистояти "натиску" Росії.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на проєкт спільної заяви для саміту ЄС-США, який Брюссель надіслав до Вашингтона.

"Ми єдині в нашому принциповому підході до Росії, і будемо рішуче реагувати на її повторювану модель негативної поведінки і зловмисної діяльності", - цитує агентство текст проєкту документа.

У ньому також пропонується "тісно консультуватися і співпрацювати з усього спектру загальних проблем і можливостей в рамках наших відповідних аналогічних багатогранних підходів до Китаю".



Саміт дозволить Європі і США "підтвердити тверду прихильність порядку, заснованого на міжнародних правилах, в тому числі шляхом зміцнення багатосторонніх інституцій та зміцнення співробітництва в галузі зовнішньої політики і безпеки заради більш демократичного, справедливого, спокійного і безпечного світу", - йдеться в проєкті заяви.



Bloomberg передбачає, що на саміті Євросоюз і США разом оголосять про намір протистояти "натиску" Росії на громадянське суспільство, опозицію і незалежні засоби масової інформації.



Саміт ЄС - США запланований на 15 червня в Брюсселі, за ним повинна послідувати женевська американо-російська зустріч на вищому рівні.