Євросоюз оголосив про нову допомогу жителям Донбасу в розмірі EUR25,4 млн

19:07 27 травень Київ, Україна

Постраждалі від російської окупації мирні жителі Донбасу отримають матеріальну допомогу від Євросоюзу. Розмір допомоги склав 25,4 млн євро.

Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у четвер, 27 травня.



"Рада знову поговорити з президентом України Володимиром Зеленським. Я підтвердила незмінну підтримку ЄС реформ і територіальної цілісності України. Ми оголосили про нову допомогу EUR25,4 млн на допомогу людям, які постраждали від конфлікту. Ми також підтримуємо Україну в боротьбі з COVID-19", - написала фон дер Ляєн в Twitter.