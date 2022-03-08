Євросоюз на рік продовжив санкції проти РФ за застосування хімічної зброї

11:38 12 жовтень Київ, Україна

Сьогодні Рада ЄС продовжила всі санкції за "застосування хімічної зброї", в тому числі проти росіян за отруєння Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері, ще на один рік, повідомляється в заяві Ради ЄС.



"ЄС продовжив на рік, до 16 жовтня 2021 року, режим санкцій за застосування хімічної зброї. На цей момент ці санкції діють щодо дев'яти осіб - п'яти, пов'язаних з хімічними нападами в Сирії, і чотирьох - із застосуванням нервово-паралітичної речовини в Солсбері. Також санкції введені відносно однієї організації - сирійського Центру наукових досліджень і пошуків", - йдеться в документі.



