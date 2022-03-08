Євросоюз готовий ввести санкції проти Лукашенка

17:05 12 жовтень Київ, Україна

Рада Європейського Союзу із закордонних справ прийшла до висновків щодо подій в Білорусі, вказавши на готовність ЄС ввести санкції проти уряду РБ.

Таке рішення Рада ухвалила в понеділок, 12 жовтня, в Люксембурзі.



У комюніке Ради ЄС повідомляється, що в разі, якщо ситуація з затриманнями опозиціонерів не покращиться, будуть введені обмежувальні заходи. У документі є обмежувальні заходи, введені відносно 40 осіб, "відповідальних за шахрайський характер президентських виборів і насильницьке придушення мирних протестів". Рада закликала звільнити всіх довільно затриманих, включаючи політичних в'язнів.



У документі зазначено, що ЄС планує "скоротити двостороннє співробітництво з білоруською владою на центральному рівні". При цьому наголошується, що влада Євросоюзу готова істотно активізувати свою політичну участь і фінансову допомогу Білорусі за умови "поваги її владою принципів демократії, верховенства права і прав людини".