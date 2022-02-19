Європейські лідери зберуться для обговорення політики РФ

Заступниця голови Європейської комісії Віра Йоурова в інтерв'ю для ЗМІ розповіла про саміт, який відбудеться наступного тижня. Мета зібрання лідерів європейських країн - обговорення санкцій проти Російської Федерації.

Вона сказала, що нові санкції повинні також стати відповіддю на вибухи в чеському Врбетіце в жовтні 2014 року, до яких причетні російські спецслужби.

"Законні вимоги Європейського Союзу до російської сторони повторюються: припинення гібридних атак і кібератак, дотримання прав людини, особливо щодо Олексія Навального, а також виконання Мінських угод", - сказала Йоурова.

Йоурова додала, що розчарована підходом низки інших європейських країн і очікує від них більш різкої реакції. При цьому політик стверджує, що ЄС не хоче конфронтації з Росією.

Чеська Республіка видворила 18 співробітників російського посольства, оскільки розслідування встановило зв'язок російської розвідки з вибухом на складі боєприпасів в 2014 році. Це викликало найбільшу напруженість з Росією з моменту закінчення комуністичного правління 1989 року, коли Прага десятиліттями знаходилася під пануванням Москви. До вибухів у 2014 році причетні шпигуни ГРУ Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга.