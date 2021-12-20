Єврокомісія заявила про початок третьої хвилі коронавірусу
15:57 19 березень Київ, Україна
В Європі почалася третя хвиля пандемії, для найбільш ефективної боротьби з коронавірусом необхідно прискорити темпи вакцинації.
Про це заявила в п'ятницю, 19 березня, офіційна представниця Єврокомісії Дана Спінант.
"Ми бачимо третю хвилю, яка настає поступово або навіть швидко в різних країнах ЄС. Ми входимо в дуже складний період, в якому наша економіка буде серйозно порушена цією ситуацією. Ми бачимо необхідність прискорити вакцинацію населення", - заявила вона.
Спінант нагадала, що в ЄС планують вакцинувати 70% дорослого населення.
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