Єврокомісія висловила стурбованість зміною керівництва Нафтогазу

15:37 30 квітень Київ, Україна

Управління державними підприємствами, будь то Україна чи будь-яка інша країна, має відбуватися в повній відповідності до принципів корпоративного управління.
 
Про це на брифінгу в Брюсселі сказав представник Єврокомісії Петер Стано в п'ятницю, 30 квітня.
"На цей момент я можу сказати, що ми серйозно стурбовані цими останніми подіями в Нафтогазі і ми закликаємо керівництво України забезпечити, що управління державними підприємствами відбувалося в повній відповідності до принципів корпоративного управління", - сказав Стано.
Він додав, що "незабаром ми виступимо з більш широкою реакцією у формі заяві".

Нагадаємо, 28 квітня Кабінет Міністрів відправив у відставку главу Нафтогазу Андрія Коболєва. У той же день цей пост зайняв Юрій Вітренко, який раніше обіймав посаду виконавчого директора НАК.