Єврокомісія висловила стурбованість зміною керівництва Нафтогазу

15:37 30 квітень Київ, Україна

Управління державними підприємствами, будь то Україна чи будь-яка інша країна, має відбуватися в повній відповідності до принципів корпоративного управління.

Про це на брифінгу в Брюсселі сказав представник Єврокомісії Петер Стано в п'ятницю, 30 квітня.

"На цей момент я можу сказати, що ми серйозно стурбовані цими останніми подіями в Нафтогазі і ми закликаємо керівництво України забезпечити, що управління державними підприємствами відбувалося в повній відповідності до принципів корпоративного управління", - сказав Стано.