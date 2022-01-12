Єврокомісія висловила стурбованість зміною керівництва Нафтогазу

Управління державними підприємствами, будь то Україна чи будь-яка інша країна, має відбуватися в повній відповідності до принципів корпоративного управління.
Про це на брифінгу в Брюсселі сказав представник Єврокомісії Петер Стано в п'ятницю, 30 квітня.
Він додав, що "незабаром ми виступимо з більш широкою реакцією у формі заяві".
Нагадаємо, 28 квітня Кабінет Міністрів відправив у відставку главу Нафтогазу Андрія Коболєва. У той же день цей пост зайняв Юрій Вітренко, який раніше обіймав посаду виконавчого директора НАК.
Нагадаємо, 28 квітня Кабінет Міністрів відправив у відставку главу Нафтогазу Андрія Коболєва. У той же день цей пост зайняв Юрій Вітренко, який раніше обіймав посаду виконавчого директора НАК.
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