Евакуйовані громадяни України з Сектора Гази вже в Києві

10:06 27 травень Київ, Україна

Літак з українцями, громадянами Молдови і Болгарії, які були евакуйовані з Сектора Гази, вранці приземлився в Борисполі.

Про це повідомляє пресслужба президента України в четвер, 27 травня.

"Президент України Володимир Зеленський вітає успішне повернення на батьківщину 109 українських громадян, які виявили бажання виїхати з Сектора Гази. Літак з ними вранці приземлився в Києві. Разом з українцями були евакуйовані 13 громадян Молдови та четверо громадян Болгарії", - йдеться в повідомленні.

Гуманітарна операція відбувалася в умовах збройного протистояння в регіоні. Україна, яка восьмий рік змушена захищати свій суверенітет і територіальну цілісність від збройної агресії і відновлювати зруйновані війною території, як ніхто розуміє цінність кожного людського життя. Безпека людей завжди є пріоритетом для України. Тому паспорт з синьо-жовтим прапором - це запорука того, що держава не залишить свого громадянина сам на сам з бідою.



З метою організації евакуації українців з Сектора Гази вітчизняне МЗС і дипломати провели низку непростих переговорів. У тісній співпраці та координації державні інститути забезпечили безпечне повернення українців додому. Саме так і має діяти держава заради порятунку своїх громадян.



Як зазначив Володимир Зеленський, українці завжди можуть розраховувати на допомогу своєї країни, в якій би ситуації вони не опинилися.