Ескалація конфлікту на Донбасі - відповідь РФ на санкції та непоступливість Києва

З кінця грудня на Донбасі спостерігається зростання кількості порушень режиму припинення вогню, Україна не зацікавлена в ескалації конфлікту і відкриває вогонь виключно у відповідь на ворожі обстріли.
Україна прихильна до дипломатичного вирішення ситуації, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба
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"Ми будемо відкривати вогонь тільки в тому випадку, якщо є загроза нашим військам на землі або якщо вони будуть атаковані... ніякого підкріплення з метою переходу в наступ ми не здійснюємо, крім звичайних військових ротацій. Але якщо один з наших убитий, ми маємо право захищатися", - заявив міністр.
За його словами, за допомогою загострення на Донбасі РФ намагається налякати владу України, щоб зробити її більш гнучкою у переговорах.
"Росіяни використовують цю ескалацію як спосіб зміцнити свої позиції в Нормандському форматі. Крім того, це сигнал країнам Заходу в цілому, своєрідна відповідь, в тому числі і на санкції проти Москви через справу Олексія Навального. Меседж Кремля: що б ви не робили, ми робимо і будемо робити все, що захочемо. Тому все, що зараз відбувається, насправді набагато ширше, ніж питання України", - зазначив Кулеба.
Також Кулеба додав, що для руху до реального врегулювання конфлікту необхідна або більш активна позиція Франції та Німеччини в рамках Нормандського формату, або додатковий фактор за межами цього формату.
"Нормандського формату досить для стабілізації ситуації такою, яка вона є. У той самий час зрозуміло, що для руху до реального врегулювання конфлікту необхідна або більш активна позиція Франції та Німеччини в рамках Нормандського формату, або додатковий фактор за межами цього формату, сила, яка здатна надати додатковий імпульс процесу і змінити поточний статус-кво", - підкреслив він.
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