Ескалація конфлікту на Донбасі - відповідь РФ на санкції та непоступливість Києва

18:54 07 квітень Київ, Україна

З кінця грудня на Донбасі спостерігається зростання кількості порушень режиму припинення вогню, Україна не зацікавлена в ескалації конфлікту і відкриває вогонь виключно у відповідь на ворожі обстріли.



Україна прихильна до дипломатичного вирішення ситуації, заявив міністр закордонних справ Дмитро Україна прихильна до дипломатичного вирішення ситуації, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

"Ми будемо відкривати вогонь тільки в тому випадку, якщо є загроза нашим військам на землі або якщо вони будуть атаковані... ніякого підкріплення з метою переходу в наступ ми не здійснюємо, крім звичайних військових ротацій. Але якщо один з наших убитий, ми маємо право захищатися", - заявив міністр.

За його словами, за допомогою загострення на Донбасі РФ намагається налякати владу України, щоб зробити її більш гнучкою у переговорах.

"Росіяни використовують цю ескалацію як спосіб зміцнити свої позиції в Нормандському форматі. Крім того, це сигнал країнам Заходу в цілому, своєрідна відповідь, в тому числі і на санкції проти Москви через справу Олексія Навального. Меседж Кремля: що б ви не робили, ми робимо і будемо робити все, що захочемо. Тому все, що зараз відбувається, насправді набагато ширше, ніж питання України", - зазначив Кулеба.

Також Кулеба додав, що для руху до реального врегулювання конфлікту необхідна або більш активна позиція Франції та Німеччини в рамках Нормандського формату, або додатковий фактор за межами цього формату.