Ще один клас перейшов на "дистанційку"

У Хотині Чернівецької області позитивний результат тесту на COVID-19 отримав учень десятого класу. Однокласники хлопця перейшли на дистанційну форму навчання.
"Клас, в якому захворів учень, перейшов на дистанційну форму навчання. Він буде два тижні на самоізоляції. Чи були контактні діти з того класу, визначать медики, які будуть робити відповідні аналізи", - розповіла педагог.
На COVID-19 також захворіла одна з техпрацівниць цієї школи, яка зараз знаходиться на самоізоляції.
Нагадаємо, в Україні школи одна за одною закриваються на карантин, а класи по черзі відправляють на дистанційне навчання.
"Клас, в якому захворів учень, перейшов на дистанційну форму навчання. Він буде два тижні на самоізоляції. Чи були контактні діти з того класу, визначать медики, які будуть робити відповідні аналізи", - розповіла педагог.
На COVID-19 також захворіла одна з техпрацівниць цієї школи, яка зараз знаходиться на самоізоляції.
Нагадаємо, в Україні школи одна за одною закриваються на карантин, а класи по черзі відправляють на дистанційне навчання.
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