Ще 300 осіб затримано на мітингу в Білорусі

У Білорусі не вщухають мітинги та протести. В результаті мирного мітингу, що пройшов напередодні в суботу, силовики затримали близько 300 жителів, незгодних з результатами виборів. Інформацію надав центр «Весна», що займається захистом прав білорусів.
Відзначається, що серед затриманих виявилася співробітниця посольства Великобританії в Мінську Інна Ромашевська.
Водночас, за даними порталу TUT.BY, правоохоронці почали поступово відпускати схоплених на жіночому марші дівчат. Їхні родичі та друзі зібралися під РВВС в очікуванні.
Як повідомлялося, співробітники ОМОН провели затримання учасниць суботнього жіночого маршу в Мінську. В акції взяли участь близько двох тисяч активісток.
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