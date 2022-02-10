Ще 300 осіб затримано на мітингу в Білорусі

У Білорусі не вщухають мітинги та протести. В результаті мирного мітингу, що пройшов напередодні в суботу, силовики затримали близько 300 жителів, незгодних з результатами виборів. Інформацію надав центр «Весна», що займається захистом прав білорусів.

Відзначається, що серед затриманих виявилася співробітниця посольства Великобританії в Мінську Інна Ромашевська.

Водночас, за даними порталу TUT.BY, правоохоронці почали поступово відпускати схоплених на жіночому марші дівчат. Їхні родичі та друзі зібралися під РВВС в очікуванні.

"Дівчат відпускають повільно, оскільки всередині, за словами однієї з дівчат, що вийшла зі стін РВВС, тільки один співробітник, який бере відбитки пальціа. За годину з 20:00 до 21:00 вийшло приблизно вісім дівчат", - повідомив очевидець.

Як повідомлялося, співробітники ОМОН провели затримання учасниць суботнього жіночого маршу в Мінську. В акції взяли участь близько двох тисяч активісток.