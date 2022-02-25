ЄС ввів санкції щодо Білорусі. Лукашенка в цьому списку немає

05:59 02 жовтень Київ, Україна

Агентство ТАСС з посиланням на джерело в одній з делегацій повідомило про те, що Євросоюз узгодив санкції проти офіційних осіб Республіки Білорусь.



Відзначається, що причиною рішення стали "фальсифікація виборів і порушення прав людини в країні".



В "чорний" список потрапили близько 40 білоруських чиновників, обвинувачених західними країнами в насильстві проти демонстрантів. Однак Олександра Лукашенка серед них поки немає.



"Ми вирішили реалізувати санкції, які ми погодили в серпні. Це означає, що завтра (в п'ятницю, 2 жовтня - ред.) письмовою процедурою буде реалізований "чорний" список з приблизно 40 іменами", - заявив глава Євроради Шарль Мішель на пресконференції.



Нагадаємо, раніше Великобританія та Канада ввели санкції у зв'язку з фальсифікаціями на виборах президента і придушенням мирних протестів в Білорусі.