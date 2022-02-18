ЄС затвердив санкції проти РФ за будівництво Керченського моста

13:32 28 вересень Київ, Україна

Посли країн Євросоюзу узгодили санкції проти Росії за будівництво Кримського моста. Про це 28 вересня в Twitter повідомив редактор "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.



"Посли ЄС схвалили санкції проти двох осіб і чотирьох компаній, відповідальних за будівництво Керченського моста", - написав журналіст.



При цьому він уточнив, що офіційно обмеження будуть оформлені протягом цього тижня.



Проти кого саме будуть введені санкції Євросоюзу, Йозвяк не уточнив.



Євросоюз 30 липня 2018 року ввів санкції проти російських компаній, які брали участь в будівництві Керченського моста. Санкційний пакет за Керченський міст і кібератаку на Бундестаг блокував Кіпр.



ЄС прийняв кілька санкційних пакетів проти Росії за посягання на територіальну цілісність, незалежність і суверенітет України (обмежувальні заходи почали вводити у 2014 році). Серед них - індивідуальні санкції проти окремих осіб і суб'єктів господарської діяльності (діють до 15 березня 2021 року), заборона на економічні відносини з Кримом і Севастополем (діють до 23 червня 2021 року), а також обмежувальні заходи відносно окремих секторів російської економіки (діють до 31 січня 2021-го).



Міст через Керченську протоку почали будувати після анексії Криму. Його відкрили в травні 2018 року, він з'єднує окупований півострів і Краснодарський край Росії. Українська влада назвала міст загрозою національній безпеці. 30 червня 2020 року Росія пустила через Кримський міст вантажні поїзди.