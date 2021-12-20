ЄС: Росія повинна відповідати за виконання мінських домовленостей

Постійна рада ОБСЄ оголосив на своєму засіданні заяву ЄС щодо мінським угодами. У заяві Європейського Союзу чітко говориться про повне відновлення територіальної цілісності України, як про єдино можливий результат виконання мінських угод. Про це повідомляє сьогодні Укрінформ.
Відзначається, що Росія повинна прийняти відповідальність за врегулювання конфлікту на Донбасі і виконання зазначених домовленостей.
У числі першочергових завдань в ЄС виділили оновлений план розмінування і взаємне звільнення утримуваних осіб, а також одночасне відкриття КППВ в Золотому і Щастя.
В організації нагадали РФ, що економічні санкції безпосередньо пов'язані з виконанням взятих на себе зобов'язань, і закликали вплинути на незаконні збройні формування на сході України.
Раніше в Москві заявили, що у Росії немає агресивних планів щодо України.
Нагадаємо, в телефонній розмові з канцлером Німеччини Ангелою Меркель президент РФ Володимир Путін зазначив "контрпродуктивність спроб української сторони спотворити зміст мінських домовленостей".
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