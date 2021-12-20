ЄС: Росія повинна відповідати за виконання мінських домовленостей

11:42 18 липень Київ, Україна

Постійна рада ОБСЄ оголосив на своєму засіданні заяву ЄС щодо мінським угодами. У заяві Європейського Союзу чітко говориться про повне відновлення територіальної цілісності України, як про єдино можливий результат виконання мінських угод. Про це повідомляє сьогодні Укрінформ.

"Мінські домовленості залишаються єдиною основою для мирного врегулювання, забезпечуючи дотримання суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно-визнаних кордонів", - зазначено в заяві.

Відзначається, що Росія повинна прийняти відповідальність за врегулювання конфлікту на Донбасі і виконання зазначених домовленостей.

У числі першочергових завдань в ЄС виділили оновлений план розмінування і взаємне звільнення утримуваних осіб, а також одночасне відкриття КППВ в Золотому і Щастя.

"Ми закликаємо Російську Федерацію виконати ці зобов'язання шляхом конструктивних дій в рамках Тристоронньої контактної групи і нормандського формату", - підкреслили європейські дипломати.

В організації нагадали РФ, що економічні санкції безпосередньо пов'язані з виконанням взятих на себе зобов'язань, і закликали вплинути на незаконні збройні формування на сході України.

"Ми знову закликаємо Росію негайно припинити розпалювання конфлікту шляхом надання фінансової та військової підтримки збройним формуванням. Також ми залишаємося глибоко стурбовані інформацією про присутність російської військової техніки і військовослужбовців в районах, які контролюють підтримувані Росією збройні формування", - відзначили в ЄС.

Раніше в Москві заявили, що у Росії немає агресивних планів щодо України.

Нагадаємо, в телефонній розмові з канцлером Німеччини Ангелою Меркель президент РФ Володимир Путін зазначив "контрпродуктивність спроб української сторони спотворити зміст мінських домовленостей".