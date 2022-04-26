ЄС закликав РФ до діалогу в ТКГ і термінового допуску Червоного Хреста на Донбас

09:26 27 листопада Київ, Україна

Представники Євросоюзу в черговий раз відзначили, що дії санкцій щодо РФ напряму залежать від виконання Росією Мінських домовленостей. Тому Москва зобов'язана відновити діалог в ТКГ і припинити перешкоджати доступу Міжнародного Комітету Червоного Хреста на територію Донбасу.



Про це йдеться в заяві Європейського Союзу щодо агресії Росії проти України і незаконної окупації Криму, сказаній на засіданні Постійної Ради ОБСЄ у четвер, 26 листопада.

"Ми знову закликаємо Росію продемонструвати конструктивний підхід в ТКГ. Україна вже продемонструвала свою готовність рухатися вперед по 4 дільницях розведення і 19 ділянках розмінування. Також необхідно терміново надати МКЧХ доступ до утримуваних осіб в непідконтрольних уряду районах, як це зроблено в районах, контрольованих українським урядом", - наголошується в заяві.

В ЄС також закликали Росію негайно припинити розпалювання конфлікту в Донбасі шляхом надання фінансової та військової підтримки збройним формуванням, які вона підтримує, а також висловили занепокоєння стосовно присутності російської військової техніки і персоналу на непідконтрольних уряду територіях України.



В ЄС нагадали, що тривалість економічних санкцій проти Росії залишається чітко прив'язаною до повної реалізації Мінських домовленостей.