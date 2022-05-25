ЄС офіційно визнав українські COVID-сертифікати в додатку "Дія"

13:28 19 серпня Киев, Украина

Євросоюз визнав українські COVID-сертифікати в "Дії", тепер українці знову зможуть безпечно і без обмежень подорожувати.



Про це 19 серпня повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.



Детальніше про те, як будуть працювати віртуальні документи і коли українці зможуть використовувати їх для подорожей, представники Мінцифри, МОЗ та ЄС розкажуть на спільному брифінгу 20 серпня.



Що таке COVID-сертифікат?





COVID-сертифікат - це документ в додатку "Дія", який підтверджує статус про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тесту або те, що людина одужала від коронавірусу. Сертифікат з'явиться поруч з іншими цифровими документами в "Дії".