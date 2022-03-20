ЄС ініціював створення єдиної стратегії по боротьбі з коронавірусом

05:55 30 жовтня Київ, Україна

В ході екстреної відеоконференції лідери країн ЄС ухвалили рішення про створення єдиної стратегії по боротьбі з коронавірусом. Глава Єврокомісії звернула увагу на те, що карантинні обмеження будуть введені надовго і переміщення через кордони ЄС стануть вкрай небажаними.

"Ми прийняли рішення погодити спільний підхід щодо застосування експрес-тестів на антитіла, стратегію по відстеженню контактів, а також по створенню єдиної стратегії вакцинації, включаючи розподіл вакцин між країнами спільноти", - зазначила вона і додала, що документ повинен бути готовий до появи вакцини.

Причиною такого рішення стало те, що, на думку європолітиків, в країнах ЄС системи тестування і відстеження переміщень громадян досі не узгоджені між собою.



Крім того, на зустрічі підкреслили, що необхідно боротися з помилковими новинами, пов'язаними з коронавірусом і вакцинами проти нього.



Своєю чергою глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен повідомила, що ЄК вже виділила 220 мільйонів євро на програму по безпечному перевезенню COVID-пацієнтів між лікарнями країн Євросоюзу, але роботу необхідно поліпшити шляхом якісного обміну інформацією.



Також вона попередила, що карантинні заходи можуть бути введені надовго, згідно з якими необов'язкові переміщення людей через внутрішні кордони ЄС небажані.