Єрмак і генсек ОБСЄ обговорили ситуацію на Донбасі і зустріч радників «Нормандії»

07:29 28 травень Київ, Україна

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і глава Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) Хельга Марія Шмід обговорили погіршення ситуації на Донбасі, блокування сепаратистами роботи місії ОБСЄ і минулу зустріч радників «Нормандської четвірки»





З української сторони у заході також взяли участь глава делегації України в Тристоронній контактній групі, президент України в 1991-1994 роках Леонід Кравчук і перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Руслан Демченко, з боку ОБСЄ - спеціальний представник чинного голови Організації в Україні Хайді Грау і глава спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік.

Про це повідомляє Офісу Президента.

Андрій Єрмак повідомив, що 27 травня на Донбасі снайперським пострілом був убитий український військовий.

«Ми поки не змогли узгодити спільну заяву про повернення до режиму повного припинення вогню. Хочу вас запевнити, що Україна не зупиниться ні на хвилину в продовженні роботи, оскільки це стосується життів наших людей і безпеки нашої землі», - зазначив він.

Керівник Офісу Президента подякував місії ОБСЄ за зусилля в напрямку повернення миру до України. Андрій Єрмак зазначив підтримку Німеччини і Франції в рамках Нормандських переговорів.

У свою чергу генеральний секретар ОБСЄ подякувала за високу оцінку зусиль представників Організації. Вона додала, що представники СММ докладають максимум зусиль для досягнення прогресу у врегулюванні ситуації на сході України.

«Хотіла б наголосити на необхідності того, щоб лінія зіткнення ні в якому разі не стала лінією розколу або розділу. Потрібно докладати максимум зусиль, щоб надавати відповідну гуманітарну підтримку. Кажу також про пенсійне забезпечення. Повинні бути зроблені кроки на шляху до примирення. Звичайно, COVID-19 вніс свої корективи в реалії - на 97% зменшилася кількість перетинів лінії зіткнення. Дуже вдячна Україні за те, що з вашого боку КПВВ залишаються відкритими», - сказала Хельга Марія Шмід.

Разом з тим вона зазначила істотне обмеження свободи пересування спостерігачів моніторингової місії.

«Більше ніж 90% цих випадків - по той бік лінії зіткнення. Також тривожна тенденція - збільшення кількості випадків глушіння сигналу безпілотних літальних апаратів, втручання в роботу технічних засобів місії», - зазначила генеральний секретар ОБСЄ.

Андрій Єрмак повідомив, що українська сторона акцентує увагу на цих проблемах під час переговорів на всіх міжнародних майданчиках. Він додав, що можливості вирішення зазначених проблем зростуть при дотриманні режиму припинення вогню.